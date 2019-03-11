Бидонько объяснил, почему команда Высокинского не справилась с уборкой Екатеринбурга

Команда мэра Екатеринбурга Александра Высокинского столкнулась с проблемами уборки города из-за нехватки соответствующего финансирования. Об этом во время пресс-конференции заявил вице-губернатор по внутренней и информационной политике Сергей Бидонько, передает корреспондент «URA.RU».
«Вопросы с уборкой и с грязью: при Чернецком это обсуждалось, вопросы с бородой и на десятилетия растянувшиеся. Понятно, что новая команда пришла и все убрали — так не бывает, надо быть реалистами», — сказал Бидонько. По его словам, подход к благоустройству и содержанию города должен быть изменен комплексно, а для видимых улучшений «придется идти на увеличение финансирования».
«Я два с половиной года прожил в Москве — там в 25-30 раз финансирование больше, моют с шампунем и вывозят», — отметил вице-губернатор. Он добавил, что для своевременного вывоза снега нужны «большие деньги». «Есть понимание у городской власти, другой вопрос, что пока, может быть, нет возможности», — заключил Бидонько.
Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пригрозил главам районов и их заместителям увольнением, если они не очистят подконтрольные им территории от снежных завалов. Однако частные коммунальные компании саботировали уборку снега, приравняв его к твердым коммунальным отходам (ТКО).