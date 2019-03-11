СМИ нашли пассажиров, которые чудом не погибли в разбившемся в Эфиопии «Боинге»

Два человека чудом остались в живых, на несколько минут опоздав на рейс ET 302 из Адис-Абеба в Найроби. Боинг авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул почти сразу после вылета, все находившиеся на борту погибли.
Так, выжил высокопоставленный политик из Йемена Набиль Абдуллах, уточняет телеканал 360. «Мы благодарим Всевышнего за благополучие министра водных ресурсов и окружающей среды», — на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра Аммар аль-Аулаки. Он уточнил, что Абдуллах «опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда посадка уже закончилась».
Вторым счастливчиком стал гражданин Греции Антониос Маврополулос. На своей странице в Facebook он признался, что опоздал на самолет всего на две минуты и очень злился, когда его не пустили на посадку. «Когда я приехал, посадка была уже закончена. Я смотрел на последних пассажиров и кричал, чтобы меня тоже пропустили в посадочный тоннель», — признался грек. В итоге, по словам Маврополулоса, лайнер рухнул через шесть минут после взлета. Мужчина признался, что решил рассказать эту историю на Facebook, «чтобы справиться с шоком».
Boeing-737 компании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром, 10 марта. Пилот сразу сообщил о неполадках и решил вернуться в аэропорт, но сделать этого не успел. Все 157 находящихся на борту человек, включая восьмерых членов экипажа, погибли. Среди жертв крушения есть трое россиян.