В ЦВО поступили современные боевые самолеты Фото: пресс-служба ЦВО

Части военно-воздушных сил Центрального военного округа (ЦВО) получили семь истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-148. Также округу передали цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КамАЗ.

«В 2019 году на вооружение ЦВО спланирована поставка 702 единиц современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры», — сообщил командующий округом генерал-полковник Александр Лапин. В числе новой техники поступят реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции, автомобильная техника и др. В авиацию округа поступят 25 новых самолетов и вертолетов.

Истребители-бомбардировщики Су-34 — современные российские самолеты, которые начали поступать в войска в марте 2014 года. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия. Способен вести маневренный воздушный бой с любыми существующими в мире типами истребителей.