В курганском правительстве решения будут принимать без голосования

В курганском правительстве поменяли процедуру голосования за законопроекты. Теперь члены правительства могут не голосовать за те постановления, против которых не возникло возражений в ходе их обсуждения. Законопроект был утвержден 11 марта, передает корреспондент «URA.RU».
«Предлагается изменить порядок принятия решений правительства. Решение будет считаться принятым единогласно, если никто из членов правительства во время заседания не высказался против принятия соответствующего решения», — зачитала текст постановления начальник правового управления областного правительства Лариса Бошегурова. Она уточнила, что голосование потребуется, только если кто-то высказал замечание или предложение.
«Уменьшим себе работу и больше будем заниматься работой для наших граждан», — согласился с принимаемым решением врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Его поддержали остальные члены правительства, которые проголосовали за законопроект.