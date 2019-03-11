Девушка попыталась уехать из Екатеринбурга, вися на подножке железнодорожного вагона

Девушка запрыгнула на подножку уже тронувшегося вагона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девятнадцатилетняя девушка уехала из Екатеринбурга на подножке железнодорожного вагона из-за того, что опоздала на свой поезд. За экстремальную поездку ей придется заплатить штраф.

Выяснилось, что девушка возвращалась из Екатеринбурга в Омск. Когда она вышла на перрон, то увидела, что ее поезд Москва — Улан-Удэ уже тронулся. Девушка побежала за ним и запрыгнула на подножку первого попавшегося вагона. В пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что нарушительница ехала, вися на подножке, примерно три-четыре минуты. После этого ее заметил машинист и экстренно затормозил. Девушку пустили в вагон, и поезд продолжил свой путь.

«Во время стоянки на станции Ишим к ней пришли сотрудники линейного отдела и составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте“. Девушке предстоит заплатить штраф 100 рублей», — рассказала «URA.RU» Елена Епимахова, руководитель пресс-службы Управления на транспорте МВД по УрФО.