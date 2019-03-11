Бидонько договорился с администрацией президента, чтобы свердловских мэров учили как губернаторов

Бидонько договорился с теми, кто тренирует губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глав свердловских муниципалитетов будут учить руководству территориями по новым принципам. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Сергей Бидонько. Ближайший совет глав муниципалитетов пройдет 2—3 апреля.

«Традиционные двухдневные советы глав возобновляются на новом уровне. Будем их проводить с привлечением специалистов, которые практикуют новые подходы с точки зрения подачи информации, с точки зрения обучения, с людьми, которые учат губернаторов. Я принимал участие в такой учебе от администрации президента, Евгений Владимирович [Куйвашев, губернатор Свердловской области] в такой учебе участвовал. Вот мы хотим попробовать у нас так же. После такого обучения смотришь на многие вещи по-другому», — объяснил вице-губернатор.

Источник в резиденции уточнил, что на эти «курсы для глав» будет приглашен тренер, ранее работавший со структурами Росатома еще при прежнем руководстве госкорпорации.

Заинтересованность в такой трансформации у самих глав есть, поскольку, как объяснил Бидонько, «неофициально они давно высказывали сожаление, что с ними стали меньше общаться». Сам вице-губернатор с нового года встречается с руководителями муниципалитетов (с частью из них встречается лично губернатор Куйвашев), он дал им возможность напрямую задавать вопросы лично.