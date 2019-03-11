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В тюменской облдуме придумали способ сократить отчисления в федеральный бюджет

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 20:50
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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, левченко иван, зайцев артем
Артем Зайцев (справа) выступает за обложение налогом 1% лишь определенной доли бюджетных средствФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Централизация 1% налога на прибыль отняла у Тюменской области миллиарды рублей. Это огромные деньги, которые аккумулируются внутри региона и уходят в бюджет Российской Федерации. Так считает председатель совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, депутат региональной думы Артем Зайцев и предлагает пересмотреть схему «отъема» денег.

«Федералы говорили, что эти деньги будут поступать в виде субсидий в регионы, которые в них нуждаются. Тюменская область к таким не относится. Тем не менее у нас есть большое количество проблем, а мы направляем деньги в федеральный бюджет», — отметил в разговоре с «URA.RU» Артем Зайцев.

Он выступает за обложение налогом 1% лишь определенной доли средств: все, что заработано областью сверху, должно остаться в Тюмени.

«Тюменская область развивается и все делает для того, чтобы налогооблагаемая база росла: привлекает инвестиции, строит новые предприятия, развивает сельское хозяйство. Мы год от года добиваемся лучших показателей и, соответственно, чем лучше мы работаем, тем больше на уровень Федерации отдаем налогов. Несправедливо», — сказал он.

Вопрос о налоговых сборах он планирует поднять на очередном заседании Тюменской областной думы, которое пройдет 14 марта.

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