В тюменской облдуме придумали способ сократить отчисления в федеральный бюджет

Централизация 1% налога на прибыль отняла у Тюменской области миллиарды рублей. Это огромные деньги, которые аккумулируются внутри региона и уходят в бюджет Российской Федерации. Так считает председатель совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, депутат региональной думы Артем Зайцев и предлагает пересмотреть схему «отъема» денег.
«Федералы говорили, что эти деньги будут поступать в виде субсидий в регионы, которые в них нуждаются. Тюменская область к таким не относится. Тем не менее у нас есть большое количество проблем, а мы направляем деньги в федеральный бюджет», — отметил в разговоре с «URA.RU» Артем Зайцев.
Он выступает за обложение налогом 1% лишь определенной доли средств: все, что заработано областью сверху, должно остаться в Тюмени.
«Тюменская область развивается и все делает для того, чтобы налогооблагаемая база росла: привлекает инвестиции, строит новые предприятия, развивает сельское хозяйство. Мы год от года добиваемся лучших показателей и, соответственно, чем лучше мы работаем, тем больше на уровень Федерации отдаем налогов. Несправедливо», — сказал он.
Вопрос о налоговых сборах он планирует поднять на очередном заседании Тюменской областной думы, которое пройдет 14 марта.