В Нягани жители из-за промерзающих в доме труб заплатили за услуги ЖКХ в феврале в полтора-два раза больше, чем обычно. Об этом «URA.RU» рассказал один из собственников, Леонид Баланчук.
«Представьте себе двухэтажный деревянный дом. В морозы трубы с холодной водой и канализацией замерзают. Коммунальщики для отогрева проливают их в подвале из шланга, который воткнут в систему отопления. Так происходит в течение нескольких дней. У нас в доме стоит общедомовой счетчик на тепло, естественно, он фиксирует весь этот перерасход. Нынешняя платежка для меня как вторая ипотека», — объяснил корреспонденту «URA.RU» житель дома №106 по улице Интернациональной.
В результате владельцы квартир площадью 40-50 квадратных метров за февраль получили расчетки с суммами 10-12 тысяч рублей. «Я опубликовал пост об этом в социальных сетях. Мне начали писать жители из других домов по нашей улице и рассказывать об аналогичной ситуации», — добавил Леонид Баланчук.
Глава Нягани Иван Ямашев в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что в курсе проблемы. Мэр также сообщил, что 6 февраля в двухэтажке произошло отключение питания у общедомового счетчика. Поэтому половина месяца оплата производилась по показаниям прибора учета, а вторая — по нормативу. «Мною дано указание о проведении внеплановой проверки службой муниципального контроля фактов неправомерного начисления платы за теплоснабжение. В случае выявления нарушений жителями будет выполнен перерасчет по данной услуге», — заявил Иван Ямашев.