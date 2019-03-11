Трамп попросил полмиллиарда на борьбу с Россией

Для противодействия «вредоносному российскому влиянию» США необходимы 500 млн долларов. Бюджетный запрос на 2020 год за подписью президента Дональда Трампа был опубликован на сайте Белого дома.
Средства необходимы «для помощи Европе, Евразии и Центральной Азии в целях обеспечения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, поддержки усилий стран-партнеров по переходу от российской военной техники», — приводит RNS выдержку из документа. Средства также пойдут на решение экономических проблем, которые Россия может попытаться использовать в собственных интересах.
Ранее Трамп предложил брать дополнительную плату с государств, на территории которых размещаются американские войска. Президент уверен, что принимающая сторона должна оплачивать полную стоимость пребывания плюс еще половину. Более всего от формулы «цена + 50%» могут пострадать Германия, Япония и Южная Корея.