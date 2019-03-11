Малоимущие пенсионеры ответили депутату, назвавшему их «тунеядцами и алкашами»

Пенсионеры, получающие минимальные выплаты, ответили депутату на высказывание о тунеядцах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские пенсионеры, получающие минимальную пенсию, ответили депутату Гасану Набиеву, который ранее заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. При этом многим из них до сих пор приходится работать, так как прожить на получаемые ими деньги невозможно.

Газета «Аргументы и факты» пообщалась с пенсионерами из разных регионов страны, которые работали в разных сферах, но в конце концов оказались почти в одинаковом положении: вынужденная необходимость продолжать трудовую деятельность из-за маленькой пенсии. Так, Тамара Маковкина из поселка Шелестово во Владимирской области получает 9 640 рублей. До 1990 года она работала в колхозе зоотехником, потом устроилась страховым агентом в Росгосстрах, а в 2011 году стала частным предпринимателем. Помимо этого она вырастила троих детей, но при этом ни разу не уходила в декрет. На пенсию вышла пять лет назад, но продолжает работать. «А депутату Набиеву что я хочу сказать? Пусть он сам попробует прожить на ту пенсию, которую вот хотя бы мне назначили по старости, а потом уж говорит», — заключила женщина.

Школьный учитель с 35-летним стажем Татьяна Жогло из Краснодарского края получает 12 800 рублей. В беседе с журналистами женщина призналась, что ей было обидно слышать из уст депутата фразу о тунеядцах, поскольку пенсию в 20 тысяч получают либо военные, либо северяне.

«Просто многие пропахали всю жизнь на низкооплачиваемых работах. Не всем же быть руководителями. Этот депутат просто оторван от жизни. Гасану Набиеву надо спуститься с небес. У учителей пенсия в 17 тысяч рублей является не просто очень хорошей, а фактически максимальной», — заявила пенсионерка. По ее словам, после оплаты коммунальных услуг, на жизнь остается 5-6 тысяч рублей. С такими деньгами «об отдыхе и санаторном лечении вообще можно забыть», поэтому ей также приходится работать.

Лидия Кузьмина всю жизнь проработала в детском саду. Стаж на руководящей должности составляет 46 лет, однако ее пенсия составляет 12 тысяч рублей. «Высказывание волгоградского депутата — оскорбительно. Это нам за то, что мы вот таких „Гасанов“ воспитывали всю жизнь? Да, дураков воспитали! Пусть его мама так живёт, как мы живём», — сказала собеседница издания.