Ханты-Мансийская православная епархия ищет инвестора для запуска в ХМАО радиостанции религиозной тематики под названием радио «Вера», которая будет вещать на территории всего региона. Об этом 12 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, около года назад инициаторы запуска религиозной радиостанции выиграли в Москве конкурс на частоту вещания, но запуститься до сих пор не могли. «Сейчас для запуска требуется заплатить порядка десяти миллионов рублей одному только Роскомнадзору за саму частоту. Плюс им необходимы средства на организацию самого вещания, минимум 5 млн», — комментирует собеседник. Также он добавил, что епархия уже обращалась за финансовой помощью в югорское правительство.
Получить комментарий в самой епархии на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе окружной митрополии на звонки агентства не ответили. «Мы консультировали руководителя радио „Вера“ о возможностях получения грантовой поддержки. Но на момент проведения грантового конкурса данное СМИ не осуществляло вещания в регионе, что делает получение гранта невозможным», — сообщили агентству в региональном департаменте связей.
По данным источников «URA.RU», сейчас переговоры о спонсорской помощи ведутся с крупными нефтяными компаниями, а также с богатейшими депутатами окружной думы, чьи имена держаться в тайне. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.