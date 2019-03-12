Ройзман объяснил, почему россияне копят долги за коммуналку

По словам экс-мэра, управляющие компании все устраивает, и они не хотят ничего менять Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объяснил, почему россияне копят долги за услуги ЖКХ. По его словам, многие граждане работают и стараются платить по счетам, но у них это не получается, так как «есть более важные траты». Об этом экс-глава города заявил в своей передаче «Личный прием» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Много историй, когда люди совершенно честно работают, выбиваются из сил, платят деньги за жилье, и они просто не вписываются, у них не получается, у них (долг) копится, копится, копится, потому что бывают ситуации, когда есть более важные траты», — говорит Ройзман.

По словам экс-мэра, многие люди пытаются доказать, что они переплачивают за ЖКХ. Однако управляющие компании все устраивает, и они не хотят ничего менять. Также Ройзман заявил, что если даже глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о переплатах россиян за коммунальные услуги в два и более раза, то этим делом должна заняться прокуратура. По словам бывшего главы Екатеринбурга, ведомству следует сделать предписание и пересчитать тарифы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сенатор Алексей Пушков раскритиковал работу управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов. Также с заявлением главы ФАС о переплатах за ЖКХ в два и более раза согласился экономический аналитик Артем Ермолаев. Он считает, что россияне обречены переплачивать за услуги ЖКХ, при этом судиться с управляющими компаниями бесполезно.