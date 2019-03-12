В России проверят качество «полезного» хлеба на прилавках магазинов

Исследование поможет создать единую классификацию «полезного» хлеба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роскачество начало мониторинг качества «полезного» злакового хлеба. Продукт будут проверять по более чем 30 показателям качества и безопасности.

«Разные виды цельнозернового хлеба исследуют по более чем 30 показателям качества и безопасности. Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, изучат такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины», — цитирует ведомство RNS.

В ходе исследования станет известно, «полезный» хлеб каких марок соответствует показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Также сотрудники ведомства проверят пользу «фитнес-хлеба», соотнеся маркировку с фактическими свойствами товара. Эксперты изучат количество злаков и проверят соответствие реальности таких надписей на упаковке, как «без муки и дрожжей».

По словам Роскачества, необходимость исследования связана с ростом популярности здоровых продуктов. Изучение цельнозернового хлеба поможет создать единую классификацию «полезного» хлеба, которой сейчас нет.

В проверке качества продукта примут участие представители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального Союза Хлебопечения, Российского союза пекарей, Руспродсоюза, Гильдии пекарей и кондитеров Московской области и другие.