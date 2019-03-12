Актеры театра барда Новикова обратились к Путину из-за «Бухты Квинс»

Коллектив театра обвиняет следствие в давлении на барда Новикова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коллектив Уральского государственного театра эстрады заступился за барда Александра Новикова и написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его вмешаться в дело жилищного кооператива «Бухта Квинс». Актеры обратились к главе государства с просьбой дать «соответствующие поручения высшему руководству СК РФ и Генеральной Прокуратуре РФ». Скан письма с подписями коллектива Новиков опубликовал на своей странице в Facebook.

«19 февраля 2019 года А. Новикову вновь предъявлено обвинение, это является абсурдом, дома ПЖСК „Бухта Квинс“ давно достроены и переданы кооперативу. Пайщики получили свои квартиры… Просим Вас вмешаться в происходящее и соответствующие поручения высшему руководству СК РФ и Генеральной Прокуратуре РФ», — говорится в письме.

Коллектив жалуется, что на протяжении трех лет дело сопровождают клевета со стороны СМИ и оскорбительные митинги у стен театра Эстрады. Организаторами этих двух кампаний и инициаторами «заказного дела», согласно тексту письма, является «группа лиц, препятствующая в свое время избранию на пост Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева». Коллектив также обвиняет следствие в давлении на Новикова, подтасовке результатов экспертиз и «дежурных отписках» в ответ на обращения адвоката и прокуратуры Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу барда Александра Новикова против «Первого канала». Музыкант хотел взыскать с телеканала один миллион евро за клевету на шоу «Пусть говорят», в котором обсуждался скандал вокруг дела «Бухты Квинс». Напомним, что по версии следствия, Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов похитили 54 млн рублей средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Их подельница Лариса Ассонова, которая дала чистосердечное признание, была приговорена к четырем годам колонии. Сейчас «Бухта Квинс» достроена, но пайщики недовольны состоянием объекта.