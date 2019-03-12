Военные приструнили шведского эксперта, объявившего о поражении России в «гонке сверхдержав»

Заявление шведского эксперта о значительном отставании России в сфере военных технологий является «намеренным вбросом и провокацией». Такое мнение «URA.RU» высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, нашу страну активно пытаются втянуть в гонку вооружений.
Представитель Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен ранее назвал Россию «проигравшей военной сверхдержавой» гонки вооружений. В своем докладе специалист заявил об отставании России от западных стран в военном отношении. По его оценкам, Россия на сегодняшний день просто не в состоянии идти в ногу с новейшими разработками Запада. При этом появление у России большого количество новых средств радиоэлектронной борьбы шведский эксперт объяснил «реанимацией» старых советских разработок, которые нацелены на борьбу с НАТО и США.
«Запад пытается нас всеми возможными способами втянуть в гонку вооружений, но нам это не надо. Мы же понимаем, что такая гонка — слишком разорительная вещь», — пояснил Литовкин. Он напомнил, что военный бюджет США составляет 750 млрд долларов, а военный бюджет нашей страны — около 60 млрд долларов. «Однако этих средств нам вполне хватает, чтобы обеспечить обороноспособность, чтобы ни НАТО, ни США не могли на нас напасть», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что армия России уступает армии США только в военно-морских силах: «Но у американцев нет таких систем противовоздушной обороны, нет гиперзвукового оружия».