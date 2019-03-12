Южноуральцев предупредили о надвигающемся шторме

ГУ МЧС по Челябинской области продлило штормовое предупреждение еще на день. По данным синоптиков, 13 марта ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.
«Повышается вероятность аварий энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения. Прогнозируется рост числа ДТП, заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев», — предупреждают в ГУ МЧС. Спасатели рекомендовали властям при ухудшении погоды перейти в режим «Повышенная готовность».
По данным Челябгидрометцентра, несмотря на осадки, температура будет весенней: от -5 градусов ночью до +5 градусов днем. На небе будет облачно с небольшими прояснениями.
Аналогичное штормовое предупреждение ГУ МЧС по Челябинской области передавало на 12 марта. По данным на обеденное время, худшие опасения не подтвердились. В Челябинске переменная облачность и +4 градуса.