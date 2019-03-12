11 марта 2019
10 марта 2019

Южноуральцев предупредили о надвигающемся шторме

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 14:36
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Метель. Салехард, зима, метель, снег
Метели ждут в Челябинской области 13 мартаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области продлило штормовое предупреждение еще на день. По данным синоптиков, 13 марта ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

«Повышается вероятность аварий энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения. Прогнозируется рост числа ДТП, заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев», — предупреждают в ГУ МЧС. Спасатели рекомендовали властям при ухудшении погоды перейти в режим «Повышенная готовность».

По данным Челябгидрометцентра, несмотря на осадки, температура будет весенней: от -5 градусов ночью до +5 градусов днем. На небе будет облачно с небольшими прояснениями.

Фото: Челябгидрометцентр

Аналогичное штормовое предупреждение ГУ МЧС по Челябинской области передавало на 12 марта. По данным на обеденное время, худшие опасения не подтвердились. В Челябинске переменная облачность и +4 градуса.

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