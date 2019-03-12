Екатеринбургская компания судится с властями Прикамья из-за гигантской стройки

Стороны спорят из-за масштабной стройки в Березниках ФОТО: пресс-служба КРПК

Екатеринбургская строительная компания «Высотка» намерена взыскать с Корпорации развития Пермского края (100% КРПК принадлежат правительству региона) 86,9 млн рублей. Поводом для обращения в арбитраж стала ситуация вокруг строительства жилых домов в Березниках.

«Высотка» выступала одним из подрядчиков при строительстве ЖК «Любимов». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе КРПК, подрядчик не справился со сроками и качеством работ, в адрес компании направлялись соответствующие претензии. «Подрядчик необоснованно требует уплаты процентов по обязательствам, которые были зафиксированы судом, c целью необоснованно обогатиться», — отметили в КРПК. Дата рассмотрения иска арбитражным судом Прикамья пока не назначена.

Ранее «URA.RU» сообщало о разбирательствах Корпорации развития с московской компанией «Еврострой». КРПК пыталась взыскать 4,2 миллиарда рублей, однако арбитражный суд отказал в претензии. В ближайшее время КРПК намерена заявиться в состав кредиторов компании и вернуть средства в рамках процедуры банкротства.