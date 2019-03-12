Жительница России борется за свое гражданство Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Свердловском областном суде завтра, 13 марта, состоится рассмотрение дела домохозяйки из Оренбургской области Елены Кишкань против МВД России. Об этом «URA.RU» сообщили в Уральской ассоциации беженцев. При поддержке ассоциации девушка намерена заставить МВД провести проверку законности лишения ее, жительницы РФ, российского гражданства. Заседание назначено на 11.50 и состоится в зале №3 «В» Дворца правосудия.

Елена Кишкань (слева) и президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева в суде Екатеринбурга Фото: Уральская ассоциация беженцев

«Мы потребовали вызвать в суд в качестве слушателей сотрудников аппарата Полномочного представителя Президента в УрФО, замгенпрокурора в УрФО и УФСБ России по Свердловской области, поскольку в поведении ответчика (МВД России) усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, — поясняла агентству Людмила Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев. — Конкретно — статьей 285 и 286 УК РФ (злоупотребление и превышение служебных полномочий), а также 330 (самоуправство), поскольку федеральный орган уклоняется от выполнения функций, предусмотренных для него законом».

Елена Кишкань родилась в РСФСР, в Бугуруслане Оренбургской области, в молодости познакомилась с курсантом летного училища и в 1991 году улетела с ним в Киев, где вышла замуж и сменила фамилию. В сентябре 1991 «на сносях» вернулась к родителям и родила в Бугуруслане дочку. На 6 февраля 1992 года (дата, которой определяют в МВД гражданство россиян) она находилась в Бугуруслане, но, к несчастью, была прописана в Киеве (чтобы оформить брак, ей, по советским законам, пришлось выписаться здесь и прописаться у мужа).

В 1993-м она вернулась с ребенком к мужу на Украину, где ей в паспорте поставили штампик «Громадяня Украiни». Спустя четыре года семья распалась, женщина вернулась к родителям и с 1997 года безвыездно проживает в России. «Когда в 25 лет я вклеивала фотографию в советский паспорт, мне никто ничего не сказал, только поставили печать, и я жила с ним до 2017 года, — рассказала „URA.RU“ Елена Кишкань. — А потом, когда в 45 лет пришла менять советский паспорт, мне сказали, что я — иностранка. Я сперва не поверила, представила все документы, которые потребовали в паспортном столе, но мне оформили лишь вид на жительство, а 14-летнему сыну, родившемуся в России, вообще отказались выдать паспорт».

Женщина стала искать защиты и несколько раз обращалась в МВД РФ с просьбой проверить действия оренбургских полицейских-миграционщиков, но каждый раз получала отписки. Тогда, в 2018 году, она подала иск к МВД России в суд Екатеринбурга (где находится штаб-квартира Уральской ассоциации беженцев, которая взялась защищать Елену). В ноябре суд принял решение, но не в ее пользу, и тогда правозащитники обжаловали это решение в апелляции. Если и это не поможет, они намерены идти в Европейский суд по правам человека. «ЕСПЧ уже принимал решение по делу „Алапаева и Джалагония против России“ в этих пользу граждан, а у них ситуация — точно такая же, как у Елены», — замечает Людмила Лукашева.