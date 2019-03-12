11 марта 2019

«Это курс на борьбу с этнической преступностью». Силовики объяснили задержание 150 мигрантов на рынках Екатеринбурга

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 17:33
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Бунт мигрантов
Официальных комментариев об операции пока нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодняшние рейды на рынках «Таганский ряд» и «Новомосковский» в Екатеринбурге, в ходе которых было задержано порядка 150 мигрантов, направлены на усиление борьбы с этнической преступностью. Об этом «URA.RU» сообщил источник в одном из силовых ведомств.

«Это федеральный тренд: вчера такие же рейды прошли в Москве, ранее они проводились в кафе», — рассказал силовик. Операцию в Екатеринбурге проводили совместно представители УФСБ по Свердловской области, региональной полиции и Росгвардии. В пресс-службе этих ведомств «URA.RU» заявили, что официальных комментариев о проведенной произошедшем пока не будет.

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Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что происходит в мире криминальных группировок Екатеринбурга. В том числе — об опасной тенденции, которую фиксируют свердловские борцы с оргпреступностью, усилении этнических группировок.

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