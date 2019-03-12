В московской школе психолог подрался с первоклассником

Школьный психолог и учащийся первого класса подрались в одной из школ на северо-востоке Москвы. По сообщениям СМИ, в полицию об инциденте заявили родители ребенка.
«В полицию поступило сообщение, что ученик первого класса школы на улице Корнейчука в столице на перемене был избит школьным психологом», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. У ребенка диагностированы поверхностные травмы головы, ссадина и кровоподтеки.
По словам матери школьника, ее сын повздорил с одноклассниками, и школьный психолог якобы «оттащила» его в класс, чтобы успокоить. При этом у педработника тоже зафиксированы телесные повреждения, якобы нанесенные «агрессивным учеником». У женщины ушибы мягких тканей левого плеча и правого предплечья, сообщает РЕН ТВ.
В пресс-службе столичного ГУ МВД пояснили, что инцидент действительно произошел 11 марта. Проверкой по данному факту занимается инспекция по делам несовершеннолетних.