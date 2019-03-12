Патрушев: в России сокращается гособоронзаказ

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:19
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Но предприятия все равно заставят работать без простоевФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В России сильно сократятся объемы гособоронзаказа. Об этом на заседании в Ижевске рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны продолжать активно работать, несмотря на сокращение заказов. «В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен», — приводит ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что предприятия ОПК должны «работать без простоев» и «сохранять трудовой коллектив».

Секретарь Совбеза также обозначил проблему недостаточной заинтересованности предприятий ОПК в выпуске продукции для гражданских целей. «Не налажено должное взаимодействие и сотрудничество предприятий ОПК с отраслевыми министерствами», — заявил Патрушев. Он объяснил, что продукция оборонщиков может заинтересовать компании, работающие в «медицине, топливно-энергетическом комплексе, связи, микроэлектронике, машино- и станкостроении, транспортном комплексе».

Это не первые проблемы с гособоронзаказом. Ранее вице-премьер по вопросам ОПК пожаловался на то, что работы по постройке и ремонту кораблей российского военного флота могут быть сорваны из-за судостроительных компаний, напоминает «Национальная служба новостей».

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