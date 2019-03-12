В Екатеринбурге уволены полицейские, скрывавшие свою недвижимость

Полицейский скрывал покупку машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге по итогам прокурорской проверки уволены двое сотрудников полиции в связи с утратой доверия. У надзорного органа возникли претензии к полицейским из-за того, что они скрыли свои доходы и имущество.

«По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены еще 77 сотрудников ведомства. Два человека уволены», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В прокуратуре пояснили, что один из руководителей ОП № 10 не представил справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. «Кроме того, следователь ОП №7 не предоставил справку за 2016 год, один из руководителей ОП № 6 не предоставил справку за 2017 год. Таких примеров много», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Были и такие, кто представил справку в срок, но сознательно утаил часть информации. В частности, один из руководителей ОП № 4 скрыл, что купил квартиру и машину, а его жена приобрела недвижимость в Сысертском районе. Стоимость приобретенного ими имущества составила свыше 3,9 млн рублей. При этом общий совокупный доход полицейского и его жены за три последних года едва дотягивает до двух миллионов.