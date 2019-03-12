Тагильского маньяка допросили по делу о нападении на школьницу

Мужчину проверяют по разным эпизодам нападения на женщин Фото: СК РФ

Следователи выяснили, что сексуальный маньяк из Нижнего Тагила не имеет отношения к нападению на школьницу. Инцидент произошел в начале этого года в Дзерджинском районе города.

«Мы уже выяснили, что это не он. Мужчину допросили лишь в качестве свидетеля», — сообщил «URA.RU» Денис Кельбиханов, руководитель СО СКР Дзержинского района Нижнего Тагила.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле полицейские устроили засаду и благодаря этому поймали подозреваемого в нападениях на женщин. О нем известно, что ему 29 лет, он уроженец Кировграда, ранее судим за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений мужчина.

«Выявили и задержали мужчину в ходе спецоперации сотрудники тагильской полиции. Известно, что злоумышленник в общей сложности четыре года провел в екатеринбургской ИК № 2, откуда освободился в декабре 2013 года, после чего переехал в Нижний Тагил. Сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из СК отрабатывают его на причастность на аналогичные покушения на женщин», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В СКР возбужден уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». «Установлена его причастность к двум эпизодам нападения на женщин, оба в Гальяно-Горбуновском массиве», — сообщил «URA.RU» Петр Понявин, руководитель СО СКР Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Как сообщало «URA.RU», по данным следствия 31 января он напал на женщину возле ТЦ «Кит» и попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Но она его укусила и убежала. Второе нападение произошло 19 февраля, вскоре после этого его поймали.