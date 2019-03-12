Хуже всего экологическая обстановка в крупных промышленных центрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росприроднадзор проведет мониторинг в 15 городах страны с неблагоприятной экологической обстановкой, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Среди перечисленных «грязных» городов — четыре уральских.

Об экологической обстановке Иванов рассказал в ходе выступления на экологическом форуме в рамках «Недели российского бизнеса», сообщает агентство RNS. «В список этих городов входят Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокузнецк, Череповец, Нижний Тагил, Братск, Новочеркасск, Чита и Липецк», — сообщил спецпредставитель президента России.

По словам Иванова, предпринимателям необходимо обратить внимание на негативное воздействие своих заводов и фабрик. Спецпредставитель пояснил, что для тех, кто не думает об экологии, необходимо в разы увеличивать штрафы.

Ранее «URA.RU» рассказывало, как оценивают экологию в своих городах сами россияне. Оказалось, что и самый грязный, и самый чистый населенные пункты страны расположены на Урале.