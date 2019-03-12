Пермский депутат мог инсценировать покушение на самого себя

На депутата пермского Заксобрания якобы было совершено покушение Илья Кузьмин, Facebook

Обвиняемый в покушении на депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина заявил, что политик сам попросил его помочь инсценировать преступление. Кузьмину якобы был нужен громкий пиар.

Об этом сообщает портал «59.ру» со ссылкой на адвоката Игоря Болтунова, который представляет интересы обвиняемого. «26 февраля [подсудимому] проводили дополнительный допрос. На нём он сообщил, что инициатором нападения был сам Кузьмин», — уточняет издание. «Он [Кузьмин] пояснил, что ему нужен пиар. Говорил, что у него проблемы с администрацией и ему нужна поддержка сверху», — якобы рассказал на допросе подозреваемый.

Он добавил, что депутат «предложил денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей» за помощь в инсценировке покушения. «Я сказал, что у меня есть обрез, его можно зарядить холостыми и организовать как бы нападение», — якобы заявил на допросе обвиняемый. Он отметил, что Кузьмин даэе пошутил на тему того, что важно не перепутать холостые патроны с боевыми.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. Адвокат Болтунов в беседе с «URA.RU» отказался раскрыть детали допроса, сославшись на подписку о неразглашении. В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю также отказались комментировать слова обвиняемого, так как силовики не имеют права раскрывать подробности следственных действий.

Получить комментарий депутата Кузьмина на момент публикации не удалось — на сообщение корреспондента он не ответил.

Ранее, напомним, Кузьмин рассказал о том, что его расстреляли из обреза охотничьего ружья. Позже местные журналисты назвали покушение инсценировкой. В ответ политик вызвался пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Подозреваемый в покушении сейчас находится в СИЗО, 11 марта ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).