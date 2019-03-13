Магазин стал «полем битвы» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве, в магазине сети «Магнит», сотрудник ударил посетителя. Покупатель потерял сознание, но помочь ему не спешили.

«Юго-восток Москвы, магазин „Магнит“. Мы не слышим, что говорит этот мужчина, ему в ответ контролер магазина делает одно, но убийственно точное движение», — сообщает telegram-канал Mash.

Как видно по кадрам записи, никто из сотрудников и посетителей на происходящее не отреагировал. Другие покупатели спокойно объезжали лежащего без движения мужчину. Сотрудник, ударивший покупателя, сам же и оттащил его от кассы.