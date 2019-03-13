12 марта 2019

В Самарской области уничтожили боевика, планировавшего теракт

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 11:43
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Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, террорист
Самарский боевик готовил теракт (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Самарской области уничтожили боевика. Злоумышленник готовил теракт в месте массового скопления людей.

«В ФСБ поступила информация о вооруженном мужчине в одном из частных домов села Екатериновка. Бандиту предложили сдаться, но он открыл огонь и кинул боевую гранату. Мужчину нейтрализовали», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. В доме боевика нашли оружие, боеприпасы и самодельную бомбу. По предварительным данным, он готовил теракт.

В НАК заявили, что мужчина был сторонником международной террористической организации, какой именно — не уточняется, сообщает агентство «Национальная служба новостей». В данный момент спецслужбы устанавливают сообщников боевика.

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