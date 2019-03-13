Житель Коломны Дмитрий Русов устроил лодочную переправу через лужу, которая образовалась в городе во время весеннего половодья. Вода регулярно разливается между трамвайными остановками «Мосэнерго» и «Голутвин».
«Русов на своей лодке решил переплыть лужу, пропуская встречные автомобили. Мужчина подзаработал, переплавляя людей с одного конца берега лужи на другой», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Мужчина отметил, что администрация Коломны пока не предпринимает никаких действий, чтобы решить проблему. Второй год городские власти лишь обещают сделать на этом месте ливневый сток. Но мужчина увидел и плюсы в бездействии властей. По его словам, сбылась его мечта поплавать по затопленным улицам Коломны.
По данным Гидрометцентра, в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) уже началось весеннее половодье. Большинство рек Белгородской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской областей освободились ото льда. Погода в ЦФО будет переменчивой: днем воздух прогреется до плюс 6-7 градусов, возможен дождь.