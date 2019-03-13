Свердловский клуб миллиардеров настроился на исполнение нацпроектов президента

По словам Черепанова, в целом бизнес Свердловской области ощущает «осторожный оптимизм» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) намерен подключить бизнес региона к реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни россиян. Об этом заявил первый вице-президент союза Михаил Черепанов.

В грядущую пятницу крупнейшее объединение бизнесменов области запланировало годовое общее собрание на тему «Национальный проект как драйвер развития экономики». На нем обсудят не только результаты работы СОСПП за год, но и постараются конкретизировать участие предприятий региона в реализации нацпроектов, обозначенных президентом Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию.

На собрании должны быть затронуты и основные проблемы, оказывавшие негативное влияние на экономическое состояние свердловских компаний в 2018 году. Так, речь идет об отсутствии платежеспособного спроса — на это жалуются более 37% предприятий, показали результаты исследования СОСПП. На второй позиции — недостаточность и высокая стоимость квалифицированных кадров в регионе. Черепанов отметил, что эта проблема впервые стала такой заметной для уральского бизнеса (о ней говорят более трети предприятий). По словам первого вице-президента СОСПП, преимущество региона в виде сильного рынка труда «исчерпывается». Помимо этого Черепанов обратил внимание на два других негативных фактора — недостаточная эффективность налоговых льгот и проблема моногородов, стагнация в которых усиливается — а это уже «реальная угроза».

В целом же бизнес в Свердловской области сегодня «чувствует осторожный оптимизм», сказал Черепанов. Особый интерес уже сейчас для многих предприятий представляет перспектива их участия в таких многомиллиардных проектах, как грядущее 300-летие Екатеринбурга и возможное проведение в городе летней Универсиады 2023 года.