Жители Нижневартовска вынуждены по несколько часов стоять в очереди, чтобы разобраться с оплатой квитанции за ЖКХ и получить пароль в системе «Нижневартовского расчетно-информационного центра». Об этом 13 марта «URA.RU» сообщил источник в администрации Нижневартовска.
По словам собеседника, огромные очереди связаны со сбоем внутри системы расчетного центра. «Сейчас от жителей поступает масса жалоб, связанных с неудобством при оплате квитанции», — резюмирует инсайдер.
Аналогичное обсуждение было запущено в группе «ЧП Нижневартовск» социальной сети «ВКонтакте». «Яблоку упасть негде, духота жуткая, люди уходят, не дождавшись своей очереди. Что делать и куда писать жалобу? Не брать же отгул, чтобы в очереди посидеть», — возмущается горожанин Андрей Кочнев. «Пришел в очередь, стал 230 по списку. После трех часов психанул и ушел. Как в СССР вернулся», — комментирует ситуацию еще один югорчанин Олег Гурин.
Получить комментарий самого ООО «НРИЦ» на момент публикации материала не удалось. По телефонному номеру компании не ответили на звонок агентства. Напомним, ранее аналогичной критике подвергся «ИРЦ» Ханты-Мансийска, который также является посредником между поставщиками ресурсов, управляющими компаниями и горожанами. Люди жаловались на «раздутые» счета за коммуналку, а также на большие очереди.