В свердловской полиции подтвердили обыски ФСБ у кинологов

Обыски проводились в рамках бесфигурантного уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники регионального УФСБ вместе с полицейскими из подразделения собственной безопасности действительно провели обыски в центре кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в областном полицейском главке.

«Сыщики действуют в рамках возбужденного бесфигурантного уголовного дела по факту предполагаемого нарушения антикоррупционного законодательства. Работа кинологического центра не парализована, личный состав работает в штатном режиме. Об итогах оперативно-следственных мероприятий на данном этапе разбирательства говорить пока преждевременно, так как они еще не завершены», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Если сведения о нарушении закона найдут свое подтверждение, региональный полицейский главк «примет адекватные меры реагирования», добавил он.

Об обысках в кинологическом центре ранее рассказал источник «URA.RU». Начальника центра Олега Ваничкина задержали возле его дома, отметил собеседник агентства.