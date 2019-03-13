Ямальский бизнесмен ответит за смерть мальчика на заброшенном заводе

В Надыме (ЯНАО) перед судом предстанет директор коммерческой организации «Компания Иванова» за смерть девятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета округа.
«Следственным отделом СКР по Надыму завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка при падении с высоты. Проведен комплекс криминалистических экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.
Во время следствия надзорные органы выяснили, что директор компании не предпринял никаких мер, чтобы люди не проникли в нежилое помещение, где погиб ребенок. По мнению прокуратуры, если бы владелец помещения вовремя огородил помещение ангара, трагедии удалось бы избежать. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Ранее «URA.RU» сообщало, что несчастный случай произошел по большей части из-за того, что доступ в заброшенное здание завода никак не ограничен. Помещение ангара было открыто для всех желающих, несмотря на жалобы местных жителей.