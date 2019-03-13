12 марта 2019
11 марта 2019

Ямальский бизнесмен ответит за смерть мальчика на заброшенном заводе

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 16:31
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Очередное судебное заседание по делу Дмитрия Еремеева. Тюмень, судья, суд
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) перед судом предстанет директор коммерческой организации «Компания Иванова» за смерть девятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета округа.

«Следственным отделом СКР по Надыму завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка при падении с высоты. Проведен комплекс криминалистических экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Во время следствия надзорные органы выяснили, что директор компании не предпринял никаких мер, чтобы люди не проникли в нежилое помещение, где погиб ребенок. По мнению прокуратуры, если бы владелец помещения вовремя огородил помещение ангара, трагедии удалось бы избежать. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что несчастный случай произошел по большей части из-за того, что доступ в заброшенное здание завода никак не ограничен. Помещение ангара было открыто для всех желающих, несмотря на жалобы местных жителей.

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