После бегства вора Гули в криминальном мире России начался беспредел

Представители различных диаспор остались без лидера, пресекающего «мелкую» преступную деятельность Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

Беспредел, наблюдающийся в криминальном мире России, связан с отсутствием у мелких гангстеров четко выраженных лидеров, пишет «Росбалт». Основной претендент на титул главного вора России Надир Салифов по кличке Гули сейчас находится в бегах.

Представители азербайджанской диаспоры, тесно связанные с криминалом, ранее находились под контролем «вора в законе» Ровшана Джаниева. После убийства Джаниева его место занял Салифов, но потом он был вынужден покинуть Россию и сейчас проживает в Дубае. В Москве присутствует вор в законе Вагиф Сулейманов, но он практически незаметен на рынках, пишет издание. Аналогичная ситуация наблюдается в криминальной среде выходцев из Средней Азии. В итоге представители различных диаспор, связанные с криминалом, остались без лидера, который мог бы пресекать «мелкую» незаконную деятельность преступников.

Силовики вынуждены реагировать на такую ситуацию, проводя рейды в разных городах страны. Правоохранители приходят в кафе, рестораны и рынки, где собираются представители различных диаспор, связанных с преступностью. Так, в Екатеринбурге на рынках «Таганский ряд» и «Новомосковский» силовиками были задержаны порядка 150 мигрантов.