До 2018 года свердловская «Российская партия пенсионеров» курировалась Владимиром Тунгусовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершаются переговоры о назначении нового руководителя свердловского регионального отделения «Российской партии пенсионеров». По данным осведомленного источника в РПП, на данный пост согласована кандидатура бизнесмена Ильи Тыщенко.

Ожидается, что в ближайшее время в Екатеринбург прибудут представители федерального руководства РПП. Они проведут общее собрание свердловского партактива, на котором будут обнародовано кадровое решение и оглашены планы работы на несколько ближайших лет. Главной задачей «пенсионеров» станет подготовка и участие в выборах депутатов Заксобрания в 2021 году. Ожидается, что Тыщенко, как новый руководитель партотделения, возглавит региональный список РПП.

Евгений Зяблицев — последний руководитель свердловского РПП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», до 2018 года свердловское отделение РПП находилось под контролем команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Последним руководителем отделения был депутат Заксобрания области Евгений Зяблицев. Он одобрил включение в список кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга политических оппонентов губернатора Евгения Куйвашева. В августе прошлого года президиум центрального совета партии отменил решение об избрании Зяблицева на этот пост. С тех пор региональная партячейка находится под прямым управлением центрального совета РПП.

Тыщенко был депутатом думы Екатеринбурга в 2009—2013 годах. После этого он неоднократно участвовал в избирательных кампаниях во всех уровнях власти. В марте 2017 года Тыщенко возглавил свердловское региональное отделение «ОПОРЫ Росси», заменив на этом посту известного уральского политика Евгения Артюха.

Заместитель председателя «Российской партии пенсионеров» Владимир Ворожцов пояснил «URA.RU»: «Идут активные обсуждения вопроса о подборе нового руководителя свердловского отделения партии. Обсуждаются разные предложения. Но само региональное отделение пока не предложило фамилию человека, которого свердловские партийцы видят своим председателем. Как только такая фамилия отделением будет названа, президиум центрального совета РПП ее рассмотрит».

Получить комментарии Ильи Тыщенко не удалось.