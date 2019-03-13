12 марта 2019
11 марта 2019

В тюменском вузе, ректора которого задержали силовики, ждут «варяга»

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 20:46
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Суд по делу юриста-блогера Василия Федоровича. Екатеринбург, полиция, маски-шоу
Силовики задержали Игоря Шишкина прямо во время заседания ректоратаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменском госинституте культуры (ТГИК) ждут назначения нового ректора «со стороны». Об этом «URA.RU» сообщил источник в учебном заведении. Ранее экс-руководитель вуза Игорь Шишкин подал в отставку после задержания его силовиками.

«Действующие сотрудники института не рассчитывают на то, что кто-то из них займет пост. Ректор будет назначен Министерством культуры РФ (курирует вуз) и департаментом образования и науки Тюменской области», — рассказал инсайдер. Сейчас обязанности главы ТГИК исполняет первый проректор Игорь Омельченко.

Получить оперативный комментарий от органов власти не удалось — в их адрес направлены запросы, ответы на которые пока не получены.

18 февраля Шишкина и начальника планово-экономического отдела вуза Ольгу Булашову задержали прямо во время заседания ректората. 21 февраля наше агентство сообщало, что экс-ректор написал заявление об увольнении. По неофициальным данным, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ни одно из силовых ведомств пока не заявило о своей причастности к задержанию Шишкина. В региональных управлениях МВД и СК РФ сообщили, что не имеют отношения к операции. В РУ ФСБ не прокомментировали ситуацию.

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