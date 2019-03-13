Вера Брежнева отказалась считать себя украинской певицей

Поп-исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей. Об этом артистка сказала во время интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года», — сказала Брежнева. Она также добавила, что первый ее концерт состоялся в Санкт-Петербурге. А по СНГ она начала гастролировать 16 лет назад.
37-летняя Вера Брежнева родилась в украинском городе Днепродзержинске. С 2003 года она выступала в составе «ВИА Гры». А с 2007 года артистка занимается сольной карьерой. Начиная с 2014-го года она является послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы.