Известная певица обвинила Кобзона в домогательствах

В домогательствах обвинила народного артиста Иосифа Кобзона певица Вика Цыганова. Она утверждает, что Кобзон зазывал ее к себе в номер во время гастролей.
«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла», — цитирует интервью Цыгановой StarHit. Певица отметила, что после этого случая Козон на нее обиделся и несколько лет с ней не разговаривал.
Между тем PR-директор исполнительницы по имени Светлана заявила телеканалу 360, что старое интервью певицы «выдернули из контекста» и использовали ради «жаренного факта». «Это было когда-то давно. Ничего провокационного, шокирующего в этой ситуации нет. Просто это так преподнесли», — отметила помощница Вики Цыгановой.
Ранее бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук — призналась, что в прошлом стала жертвой сексуального домогательства другого режиссера. Она призналась, что во время приставания ударила режиссера.
Иосиф Кобзон, напомним, умер 30 августа 2018 года. Гражданская панихида по артисту продлилась пять часов. Все это время поклонники стояли в очереди, чтобы проститься с ним. Попрощаться с Кобзоном приехал президент России Владимир Путин, а Алла Пугачева посвятила ему свои стихи. Также в числе посетивших панихиду премьер-министр Дмитрий Медведев, спецпред президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.