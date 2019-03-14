Адвокат, обвинивший Галкина в заказе убийства Киркорова, нашел ошибки в громком деле

На певца покушались в 2017 году Фото: wikimedia.org

Адвокат Хидирнеби Казуева, который заявил, что юморист Максим Галкин заказал теракт на концерте певца Филиппа Киркорова в Дагестане, нашел неточности и ошибки в громком уголовном деле. Исрафил Гададов попросил делать акцент не на громких фамилиях, а на деталях при выяснении всех обстоятельств произошедшего.

«Правоохранители совершили серьезную ошибку в ходе расследования. Дело в том, что певец выступал на летней площадке Дагестанской государственной филармонии, о чем сам писал в Instagram. В то же время в обвинительном заключении следователи утверждают, что теракт сорвала полиция, дежурившая около ресторана «Хазар», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Гададова.

По словам адвоката, мишенью его подзащитного Казуева был только Киркоров. Когда мужчина понял, что массовых жертв не избежать, он решил не совершать никаких действий. «А обвинение настаивает на том, что целью был именно теракт», — сообщил Гададов.

Ранее тот же фигурант дела сообщил, что подготовка теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года на самом деле была заказным убийством, напоминает портал «Утро.ру». Как отмечает «Национальная служба новостей», заказчиком якобы был артист Максим Галкин, приревновавший певца к Алле Пугачевой. Позже сам Киркоров назвал эти сообщения ложью, а Галкин в ответ на обвинения отшутился и отметил, что «пришла весна», и «обострение уже в полной силе», уточняет агентство Nation News.