13 марта 2019

Акции «Корпорации развития Среднего Урала» выкупят, чтобы достроить комплекс, куда ездят Путин и Медведев

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:11
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, заседание правительства со
Вопрос о покупке акций КРСУ был рассмотрен на заседании правительстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акции «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) будут выкуплены госказной. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов, передает корреспондент «URA.RU».

Вопрос о покупке акций КРСУ был рассмотрен и получил положительное заключение на заседании правительства Свердловской области 14 марта. Покупка акций корпорации на сумму 1 млрд 491 млн рублей позволит продолжить финансирование строительства выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» путем внесения взноса в уставной капитал АО «Уральский выставочный центр».

В январе предприниматель Олег Молотилов просил силовиков возобновить уголовное дело четырехлетней давности против КРСУ. Его компания «Главсредуралстрой-Девелопмент» участвовала в масштабном проекте КРСУ «Южный», который инициировал свердловский экс-губернатор Александр Мишарин, после чего потеряла сотни миллионов рублей.

«Екатеринбург-ЭКСПО» — один из из крупнейших выставочных комплексов страны, где проходит выставка «Иннопром», ежегодно собирая первых лиц страны.

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