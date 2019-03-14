Акции «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) будут выкуплены госказной. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов, передает корреспондент «URA.RU».
Вопрос о покупке акций КРСУ был рассмотрен и получил положительное заключение на заседании правительства Свердловской области 14 марта. Покупка акций корпорации на сумму 1 млрд 491 млн рублей позволит продолжить финансирование строительства выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» путем внесения взноса в уставной капитал АО «Уральский выставочный центр».
В январе предприниматель Олег Молотилов просил силовиков возобновить уголовное дело четырехлетней давности против КРСУ. Его компания «Главсредуралстрой-Девелопмент» участвовала в масштабном проекте КРСУ «Южный», который инициировал свердловский экс-губернатор Александр Мишарин, после чего потеряла сотни миллионов рублей.
«Екатеринбург-ЭКСПО» — один из из крупнейших выставочных комплексов страны, где проходит выставка «Иннопром», ежегодно собирая первых лиц страны.