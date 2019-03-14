Сотрудников крупнейшего тюменского вуза обвинили в обмане на тендерах в 12 млн рублей

Преподаватели Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) создали картель и сознательно снижали цены на торгах. В результате семи госзакупок они получили почти 12 млн рублей. Об этом сообщил корреспонденту «URA.RU» замглавы Тюменского УФАС Дмитрий Полухин во время пресс-конференции ведомства.
«ООО „КБ-Информ“, ООО „КНБ-Комплекс“, ИП Тюкова заключили между собой картельный сговор, направленный на поддержку цен на торгах на рынке информационных технологий. Должностные лица компаний являлись сотрудниками ТюмГУ, которые работали на кафедре информационной безопасности института математики и компьютерных наук», — сказал Полухин.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он уточнил, что руководитель кафедры являлся учредителем одной из компаний. Один из сотрудников кафедры уволился из университета, судьба остальных участников картеля неизвестна. «Участвуя в торгах совместно, [они] поддерживали цену контракта на уровне не ниже 1% начальной максимальной цены контракта. При раздельном участии снижали цену контракта до 90% от НМЦК», — отметил Полухин.
В ТюмГУ корреспонденту «URA.RU» сообщили, что вуз не участвует в оперативном управлении компаниями. «Ни одно должностное лицо не состоит в данных предприятиях: ни ректор, ни бухгалтеры, ни директора институтов. Университет никак не мог повлиять и отследить участие или неучастие в конкурсах. Если сотрудники данной организации являются виновными, значит, их следует наказывать по закону. На данный момент университет проводит централизованную политику по выходу из учредителей малых инновационных предприятий, так как никаких дивидендов они не приносят», — отметили в вузе.