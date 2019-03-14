В Реутове Московской области продавщица рыбы напала на покупательницу, пытаясь изгнать из нее бесов. Видео очевидцев, снявших нападение, опубликовал сайт «Подмосковье сегодня».
«Вот тебе, дьявол! Сгинь!» — кричит продавщица на ролике, поливая женщину «с бесами» святой водой. Покупательница, которая пришла за рыбой, закрывается капюшоном и пытается убежать в соседнее здание, однако торговка держит ее за пуховик. Вразумить продавщицу смогли лишь ее коллеги.
Чем кончился инцидент, пока что неизвестно. Оперативный комментарий от магазина, где работала продавщица-«экзорцист», получить не удалось.