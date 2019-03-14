Продавщица рыбы из Подмосковья пыталась изгнать бесов из клиентки святой водой. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:51
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Калининский рынок. Тюмень, калининский рынок
Спасти покупательницу смогли другие продавцыФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Реутове Московской области продавщица рыбы напала на покупательницу, пытаясь изгнать из нее бесов. Видео очевидцев, снявших нападение, опубликовал сайт «Подмосковье сегодня».

«Вот тебе, дьявол! Сгинь!» — кричит продавщица на ролике, поливая женщину «с бесами» святой водой. Покупательница, которая пришла за рыбой, закрывается капюшоном и пытается убежать в соседнее здание, однако торговка держит ее за пуховик. Вразумить продавщицу смогли лишь ее коллеги.

Чем кончился инцидент, пока что неизвестно. Оперативный комментарий от магазина, где работала продавщица-«экзорцист», получить не удалось.

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