Авторов «манекена Путина» из Перми проверят на вменяемость

Фигурантов отправят на экспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермских участников «команды Навального», устроивших акцию с «манекеном Путина» возле городского ЦУМа, проверят на психическую вменяемость. Об этом «URA.RU» рассказал главный фигурант уголовного дела Александр Шабарчин.

По словам собеседника агентства, на соответствующую экспертизу вызваны все фигуранты дела — помимо Шабарчина, это Александр Котов и несовершеннолетний Данила В. «Во время допроса следователь сказал мне, что бегать с манекенами по улицам — это ненормально. Поэтому нас решили проверить на вменяемость», — пояснил оппозиционер. По его информации, экспертиза по требованию СУ СК по Пермскому краю назначена на понедельник, 18 марта. Получить комментарий силового ведомства к моменту публикации новости не удалось.

Акцию с «манекеном Путина» пермские активисты провели в ноябре 2018 года. Авторам перформанса вменяют нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до семи лет лишения свободы. Сами обвиняемые считают преследование чрезмерным и призвали вмешаться в ситуацию краевого омбудсмена Павла Микова и членов президентского совета по правам человека.