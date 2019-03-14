Конфликт в детском саду Челябинска, где у мужчины нашли пистолет, произошел из-за парковки

Полиция Челябинска отрицает, что в детском саду один из родителей угрожал охраннику пистолетом. Ранее информацию об инциденте с оружием сообщило охранное предприятие «Витязь». В УМВД Челябинска «URA.RU» рассказали иную картину произошедшего 14 марта в дошкольном учреждении. Причиной инцидента стал конфликт из-за парковки.
«Накануне вечером двое родителей поспорили из-за мест на парковке у детского сада, — сообщили в пресс-службе полиции города. — Это было в присутствии охранника. Сегодня утром, когда в садик пришел один из родителей, охранник у него спросил, урегулирован ли конфликт. Разговор услышал другой родитель и снова вступил в перепалку. Не дожидаясь, пока спор разгорится дальше, охранник взывал ЧОП».
В полиции подчеркивают, что никто никому не угрожал, как сообщал СМИ «Витязь». Пистолет у мужчины обнаружили сотрудник охранного предприятия. «Пистолет сигнальный, на него даже не требуется разрешение, — уточнили в УМВД. — Сотрудники ЧОПа вызвали полицию».
Всех доставили в полицию, взяли объяснения. Никто не заявлял, что один из участников размахивал пистолетом. Не подтвердили эту информацию и в детском саду.