Пермяки смогут менять водительские права без походов в ГИБДД

К началу апреля все жители Прикамья смогут обновлять водительские удостоверения, не обращаясь в ГИБДД. Как рассказали «URA.RU» в краевом многофункциональном центре, заявления на данную услугу буду принимать во всех филиалах «Мои документы».
«Уже закуплено необходимое оборудование. Теперь нам предстоит обучить специалистов. До конца марта услуга будет подключена во всех пермских и в большинстве региональных отделений», — рассказал руководитель краевого МФЦ Леонид Громов. В МФЦ напомнили, что для подачи заявления необходим тот же пакет документов, что и при обращении в ГИБДД: паспорт, старое удостоверение (если таковое имеется), квитанция об уплате госпошлины. Приносить с собой фото не обязательно, снимки сделают в самом центре. Медицинская справка потребуется только при получении документов по истечении срока действия. Услуга предоставляется вне зависимости от места регистрации заявителя.
Представители МФЦ также уточнили, что процедура оформления водительских прав через МФЦ более длительная, чем в ГИБДД. Для замены новых документов может потребоваться около 15 дней.