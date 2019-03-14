Крупнейшие музеи России представят историю Крыма от Екатерины II до «вежливых людей»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 15:09
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Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Екатеринбург, россия, крым, севастополь, флажок, 18марта, митинг концерт
В культурной эстафете примут участие 13 различных музеев РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

В крупнейших музеях России пройдут памятные мероприятия, посвященные пятилетию вхождения Крыма в состав России. В частности, будут представлены выставки по истории полуострова от Екатерины II до «вежливых людей», сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

«Федеральные музеи посвятили свои выставочные и культурно-просветительские проекты юбилейной дате —пятилетию воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, в Музее Московского Кремля пройдет виртуальная выставка «Екатерина II и Крым», в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится военно-спортивная игра для военно-патриотических клубов «Вежливые люди», а Центральный музей современной истории России проведет онлайн-викторину, посвященную взаимоотношениям России и Крыма. Всего в культурной эстафете поучаствуют 13 музеев со всей страны.

На первый юбилей вхождения Крыма в состав России приедет и лидер страны Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Поездка президента должна стать его вторым официальным визитом на полуостров. Главные праздничные мероприятия запланированы на официальную годовщину воссоединения — 18 марта.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. 96,7% проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

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