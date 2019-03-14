В суд вернулось дело о банкротстве проекта «Урал промышленный — Урал полярный»

Заседание назначено на 11 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд назначил дату разбирательства по банкротству Корпорации развития, ранее известной как «Урал промышленный — Урал полярный». Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Новое судебное заседание назначено на 11 апреля. Какие факты позволяют суду вернуться к рассмотрению дела, пока в материалах не сообщается. Ранее один из истцов — АО «Чешский экспортный банк» — подал ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

«Корпорация в установленном порядке защищает свои интересы в суде. Спор будет пересматриваться в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу», — в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сказал директор Корпорации развития, но не стал уточнять, что это за обстоятельства.

Редакция «URA.RU» пыталась связаться с истцами. В открытых источниках телефона компании ООО «БРУНО ФИНАНС» нет. В ООО «КОРПОРАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД» и АО «Чешский экспортный банк» не ответили на звонок, в ПАО «ТАТФОНДБАНК» направлен запрос. В Арбитражном суде Свердловской области не ответили на звонок.

В конце января московская фирма ООО «Бруно-Финанс» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о возобновлении производства по делу о банкротстве Корпорации развития. Дело было «заморожено» с сентября 2018 года. Изначально кредитором «КР» выступала компания «Мостострой-12». Фирма переуступила право требовать долги компании «Бруно-Финанс».

Корпорация развития (до переименования «Урал промышленный — Урал Полярный») была создана в 2006 году для обеспечения экономической доступности Приполярного и Полярного Урала. Вопросы к компании появились в 2016 году.