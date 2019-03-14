В ямальском аэропорту машина врезалась в самолет

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Ноябрьска (ЯНАО) из-за того, что спецмашина въехала в воздушное судно. О происшествии с бортом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Инцидент произошел 14 марта с Airbus А-320. Самолет должен был вылететь в 10:15 по местному времени по направлению «Ноябрьск — Уфа». Перед взлетом воздушного судна специалисты аэропорта проводили противообледенительную обработку самолета, но в процессе водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с самолетом.
«В результате воздушное судно получило серьезные повреждения и было отстранено от полетов. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени», — отметили в пресс-службе.