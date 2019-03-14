13 марта 2019
12 марта 2019

В ямальском аэропорту машина врезалась в самолет

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 17:15
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Комиссия ЦИК в Сабетте, ямал, самолет
Пассажиры самолета не пострадали. Их отправили резервным бортомФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Ноябрьска (ЯНАО) из-за того, что спецмашина въехала в воздушное судно. О происшествии с бортом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел 14 марта с Airbus А-320. Самолет должен был вылететь в 10:15 по местному времени по направлению «Ноябрьск — Уфа». Перед взлетом воздушного судна специалисты аэропорта проводили противообледенительную обработку самолета, но в процессе водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с самолетом.

«В результате воздушное судно получило серьезные повреждения и было отстранено от полетов. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени», — отметили в пресс-службе.

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