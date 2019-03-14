Пранкеры пообщались с Гуайдо от лица президента Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров (Лексус) вместе со своим другом Владимиром Кузнецовым (Вован) разыграл лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Пранкеры поговорили с Гуайдо по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

В ходе разговора молодые люди предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке. «Мы видим, что транзакции незаконны, поэтому мы должны заморозить данные счета», — приводит «Ридус» слова пранкеров, представившихся швейцарским президентом.

«Президент Швейцарии» также добавил, что Гуайдо может распорядиться средствами венесуэльского лидера по своему усмотрению. Оппозиционер в свою очередь согласился прислать соответствующий запрос на блокировку средств, уточняет сайт ТВЦ.

Ранее Лексус и Вован разыграли спецпредставителя США в Венесуэле Элиотта Абрамса. Они позвонили Абрамсу от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Из разговора стало известно, что в США планируют полностью заморозить счета госкомпаний Венесуэлы, а также заблокировать средства ряда частных лиц, приближенных к президенту страны Мадуро.