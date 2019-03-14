Сотрудников главного банка Тюменской области и МВД заподозрили в прослушке телефонов

Полученная информация передавалась на сторону Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области сотрудники регионального УФСБ обезвредили группу, которая занималась незаконным прослушиванием телефонных разговоров и продавала полученные данные. Среди них якобы были сотрудники службы безопасности Запсибкомбанка и МВД. Об этом в соцсетях сообщил директор тюменской консалтинговой группы «Союз» Дмитрий Горин.

«Проведена удачная операция сотрудников РУ ФСБ по Тюменской области, обезвредивших организованную группу из сотрудников службы безопасности Запсибкомбанка и действующих сотрудников управления „К“ УМВД по Тюменской области. Бывшие сотрудники скооперировались с действующими на предмет баз данных и прочих компьютерных заморочек, имеющих денежное выражение. И все это накануне московской комиссии, которая будет проверять, как УМВД исправило прошлогодний „неуд“ по итогам проверки», — описал Горин свою версию событий.

По информации газеты «Коммерсант», которая ссылается на собственные источники, операция была проведена 10 марта. Тогда были задержаны два сотрудника службы безопасности Запсибкомбанка — Александр Базалей и Денис Друганов. Они отпущены домой, но правоохранители проверяют их причастность к слежке за людьми и вымогательству.

Редакция «URA.RU» пыталась получить официальные комментарии в пресс-службах ФСБ и УМВД, но там не ответили на звонок корреспондента. В Запсибкомбанке отказались от комментариев.