В Перми сотрудники ОМОН оцепили Центральной рынок. По словам одного из очевидцев, силовики проверяют документы у трудовых мигрантов.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» сообщили, что сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. В городских пабликах во «ВКонтакте» комментаторы отмечают, что силовики досматривают документы сотрудников рынка и проверяют автомобили.
Ранее «URA.RU» сообщало, что рейды, направленные борьбу с этнической преступностью, стали трендом. Подобные мероприятия с начала марта уже прошли во многих городах, в том числе — в Москве и Екатеринбурге.