13 марта 2019
12 марта 2019

В Перми силовики с автоматами оцепили Центральный рынок. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 17:47
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Пермские силовики поддержали федеральный трендФОТО: «Подслушано Пермь»

В Перми сотрудники ОМОН оцепили Центральной рынок. По словам одного из очевидцев, силовики проверяют документы у трудовых мигрантов.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» сообщили, что сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. В городских пабликах во «ВКонтакте» комментаторы отмечают, что силовики досматривают документы сотрудников рынка и проверяют автомобили.

Ранее «URA.RU» сообщало, что рейды, направленные борьбу с этнической преступностью, стали трендом. Подобные мероприятия с начала марта уже прошли во многих городах, в том числе — в Москве и Екатеринбурге.

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